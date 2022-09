Machtkampf bei den Grazer Freiheitlichen eskaliert

Eigentlich wollten die Freiheitlichen nach dem turbulenten Ende der Ära Eustacchio mit einem Finanzkrimi um veruntreute Klubgelder mit der Doppelspitze Claudia Schönbacher und Axel Kassegger wieder durchstarten. Doch kann „die sogenannte Doppelspitze als gescheitert bezeichnet werden“, wie die Stadträtin am Dienstag mitteilte. „Es ist festzuhalten, dass die Verhältnisse in der Stadtparteileitung - die noch mit einem erheblichen Teil mit Eustacchio-Getreuen besetzt ist - in keiner Weise die Wünsche und Visionen der Mehrheit der freiheitlichen Mitglieder in Graz widerspiegeln. Daher ist die logische Konsequenz, die Führungsfrage der FPÖ Graz bei einem außerordentlichen Stadtparteitag zu klären“, stellt Schönbacher klar.