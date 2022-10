St. Pölten will beim Klimaschutz Vorreiter sein

Als Vorreiter in Sachen Klimaschutz möchte St. Pölten mit gutem Beispiel voranschreiten. Mit der am Dienstag präsentierten Klima-Strategie, die in der kommenden Gemeinderatssitzung beschlossen werden soll, will man aus 100 Handlungsvorschlägen nun erste Prioritäten setzen, um die Landeshauptstadt klimaneutral zu machen.