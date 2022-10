Arctic Monkeys: Die Brit-Rocker altern mit Stil

Es gibt nicht viele Musiker, die ein solches Abo auf Platz eins haben wie die Arctic Monkeys in Großbritannien. Vom rauen Debüt „Whatever People Say I Am, That‘s What I‘m Not“ (2006) bis zum reifen „Tranquility Base Hotel & Casino“ (2018), stets sprangen Frontmann Alex Turner und seine Kollegen an die Spitze der Albumcharts. Und das, obwohl das Quartett seinen Stil im Laufe der Zeit mehrfach einer Runderneuerung unterwarf. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an „The Car“.