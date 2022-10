Staufrei von A nach Berg

Was hält uns davon ab, das Auto stehenzulassen und stattdessen mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Berge zu fahren? Meist eine umständliche Verbindung. Ein neues Mobilitätsangebot in der Region Semmering-Rax schafft eine bequeme, stressfreie Anreise in die Natur. Die „Krone“ hat es getestet.