Altach-Trainer Klose fordert gegen Hartberg Sieg

Die Revanchegelüste bei den Altachern leben heute zum ersten Mal so richtig auf. Mit Hartberg kommt der erste Gegner ins Rheindorf, gegen den die Vorarlberger schon einmal gespielt haben. Das Auftaktspiel in der Oststeiermark ging knapp mit 1:2 verloren, Hartbergs Doppeltorschütze Donis Avdijaj wechselte unmittelbar nach der Partie gegen die Vorarlberger zum FC Zürich, wo er in 14 Spielen mit drei Treffern und einer Torvorlage auch schon aufzeigen konnte.