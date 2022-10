Raab präsentiert „historisches“ Familien-Paket

Historisch. So nennt Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) jene Investitionen, die bald in ihre Zuständigkeitsbereiche fließen. Acht Milliarden Euro 2023. Mit 1. Jänner gibt es bei den Familienleistungen jährliche Anpassungen an die Inflation - erstmals seit Einführung 1967.