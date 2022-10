Budget vorgestellt: Was uns 2023 Milliarden kostet

Selbst für den Fall, dass das klappt, werden unsere Staatsschulden in den nächsten Jahren in Richtung 400 Milliarden Euro wachsen. Die Schuldenquote – also der Anteil am BIP – wird aber von heuer 78 Prozent Richtung 72 Prozent sinken. Das liegt daran, dass aufgrund der hohen Inflation das nominelle BIP stärker wächst als die Schulden.