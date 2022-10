Schon fast 25.0000 Affenpocken-Fälle in Europa

Meisten Affenpocken-Fälle in Spanien aufgetreten

Innerhalb Europas sind mit 7239 laborbestätigten Fällen mit Abstand die meisten Affenpocken-Fälle bisher in Spanien aufgetreten. Dort sind auch zwei Todesfälle dokumentiert, die zwei weiteren zum Tod führenden Infektionen hat es in Belgien und Tschechien gegeben. Was die Infektionszahlen betrifft, liegt Frankreich auf Platz zwei (4042), danach folgen Deutschland (3651), Großbritannien (3627) und die Niederlande (1223). Österreich findet sich mit 319 Fällen am zehnten Platz.