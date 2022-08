WHO sucht neuen Namen für die Affenpocken

Erst in der vergangenen Woche hatte die WHO bekanntgegeben, dass sich Fachleute auf neue Bezeichnungen für die Virusvarianten geeinigt haben. Bisher wurden die wichtigsten Varianten nach den Regionen benannt, in denen sie auftraten - also Kongobecken-Klade und Westafrika-Klade. Statt dieser Bezeichnungen sollen nun einfach römische Zahlen genutzt werden - also Klade I und Klade II.