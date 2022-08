Affenpocken: „Aus Corona nichts gelernt“

„Kein umfassendes Vorgehen gegen Affenpocken-Ausbrüche“

Dies ist der LGBTIQ-Community (Lesben, Schwule, Bisexuelle, transgender, intergeschlechtliche und queere Menschen) an Taten viel zu wenig. „Es gibt keine umfassende Informationskampagne, die besonders gefährdete Menschen ausreichend erreichen könnte“, so Ann-Sophie Otte, Obfrau der Homosexuellen Initiative (HOSI) Wien. „Ja, wie sollen sich Menschen denn schützen, wenn sie nicht einmal informiert werden, dass sie sich schützen sollten?“ „Bisher ist in Österreich leider kein umfassendes Vorgehen gegen Affenpocken-Ausbrüche erkennbar“, erklärte auch der Vorsitzende der sozialdemokratischen LGBTIQ-Organisation SoHo, Mario Lindner.