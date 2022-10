Volle Kraft voraus in die kommenden fünf Jahre

27 Gemeinden und ebenso viele Oberhäupter gibt es im Bezirk Neusiedl am See. Immerhin 22 haben sich gestern in der Bezirkshauptmannschaft eingefunden, um ihr Gelöbnis abzulegen. Maximilian Köllner aus Illmitz war schon zu einem früheren Zeitpunkt angelobt worden, weil er einen Nationalratstermin hatte, ein Bürgermeister entschuldigte sich krankheitsbedingt und drei sind in der Stichwahl. In St. Andrä am Zicksee, Weiden am See und Apetlon steht erst am 23. Oktober fest, wer für die kommenden fünf Jahre als Gemeindeoberhaupt auftreten darf.