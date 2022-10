Wirtschaftskammer: „Österreich muss handeln!“

Tourismus „hängt völlig in der Luft“

Auch WKÖ-Tourismusspartenobmann Robert Seeber fordert eine Ausweitung der staatlichen Stützungsmaßnahmen: „Da der kürzlich beschlossene Energiekostenzuschuss nur die energiearme Periode von Februar bis September abdeckt und Hauptenergieträger wie Fernwärme, Biomasse oder Heizöl nicht erfasst sind, hängen unsere Betriebe für die Wintersaison noch völlig in der Luft. Täglich erreichen uns verzweifelte Anrufe von Mitgliedsbetrieben.“ Wenn es für die privaten Haushalte eine Strompreisbremse gebe und in Deutschland eine Gas- bzw. Energiepreisbremse eingeführt werde, „ist es höchste Zeit, dass auch in Österreich für unsere Betriebe rasch etwas getan wird, damit sie den Winter überleben können“, lautet Seebers Appell an die Politik.