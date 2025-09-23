UNO meckert: Trump an Pannen selbst schuld

Trump: „Schlechte Rolltreppe und schlechter Teleprompter“

Beim Weg in den Saal habe bereits eine Rolltreppe plötzlich angehalten (siehe Video unten), als er und seine Ehefrau Melania sie benutzt hätten, beschwerte sich Trump außerdem. „Wenn die First Lady nicht so gut in Form wäre, wäre sie gefallen, aber sie ist gut in Form. Wir sind beide gut in Form“, kalmierte er. „Das sind die zwei Sachen, die ich von den Vereinten Nationen bekommen habe: eine schlechte Rolltreppe und einen schlechten Teleprompter. Vielen Dank.“