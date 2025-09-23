Person festgenommen
Explosion in Oslo: Furcht vor mehr Sprengsätzen
Am Dienstagabend ist es im Zentrum der norwegischen Hauptstadt Oslo zu einer Explosion gekommen – Anwohner wurden aufgefordert, sich von Fenstern und einer bestimmten Kreuzung fernzuhalten. „Dort befinden sich Sprengsätze, die noch nicht gezündet haben“, erklärte die Polizei. Inzwischen soll das Gebiet wieder sicher sein.
Nach der ersten Explosion habe es um 21.44 Uhr eine kontrollierte Sprengung einer Handgranate „militärischen Typs“ gegeben, wie der am Tatort zuständige Polizeibeamte Brian Skotnes gegenüber Reportern erklärte. „Wir haben einen Verdächtigen festgenommen und suchen intensiv nach weiteren Informationen sowie nach anderen Personen“, so Skotnes.
Medienbericht: Festgenommener erst 13 Jahre alt
„Unsere Hypothese ist, dass es Kriminelle sind, die eine Agenda gegen andere Kriminelle haben, aber wir können nichts ausschließen.“ Laut der Zeitung „Afterposten“ soll es sich beim festgenommenen Verdächtigen um einen 13-Jährigen handeln.
Weitere Bilder vom Tatort in Oslo:
Ein Zeuge erklärte, er habe einen lauten Knall gehört, ehe die Polizei das Bislett-Stadion räumen ließ. Weitere Menschen berichteten, sie hätten Brandgeruch in der Nähe des Stadions vernommen. Die Behörden schickten zudem eine Notfallnachricht an die Mobiltelefone der Osloer Einwohner, um sie vor der Explosion zu warnen.
Es gibt keine Berichte über Verletzte. Der Tatort befindet sich laut der Nachrichten Reuters in unmittelbarer Nähe eines Universitätscampus und etwa 500 Meter vom Königspalast und der israelischen Botschaft entfernt. Laut Polizei soll das Gebiet wieder sicher sein.
Der Vorfall am Dienstagabend ereignete sich einen Tag, nachdem der Flugverkehr auf den Flughäfen von Oslo und Kopenhagen wegen der Sichtung von Drohnen vorübergehend ausgesetzt werden musste.
