Explosion in Oslo: Furcht vor mehr Sprengsätzen

Ein Zeuge erklärte, er habe einen lauten Knall gehört, ehe die Polizei das Bislett-Stadion räumen ließ. Weitere Menschen berichteten, sie hätten Brandgeruch in der Nähe des Stadions vernommen. Die Behörden schickten zudem eine Notfallnachricht an die Mobiltelefone der Osloer Einwohner, um sie vor der Explosion zu warnen.