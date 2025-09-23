Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ligacup

Ekitike trifft und fliegt bei Liverpool-Sieg

Fußball International
23.09.2025 23:14
Ekitikes Torjubel hatte böse Folgen ...
Ekitikes Torjubel hatte böse Folgen ...(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

Liverpool ist am Dienstag mit einem 2:1-Heimerfolg über Zweitligist Southampton ins Achtelfinale des englischen Ligacups eingezogen.

0 Kommentare

Die „Reds“ mussten allerdings ordentlich zittern, Hugo Ekitike erlöste den großen Favoriten mit dem entscheidenden Siegtreffer erst in der 85. Minute.

(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

Unmittelbar danach wurde er mit der Gelb-Roten Karte ausgeschlossen, da er beim Torjubel sein Trikot ausgezogen hatte und zuvor schon die Gelbe Karte gesehen hatte.

Chelsea siegte bei Drittligist Lincoln City auch nur 2:1.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
170.736 mal gelesen
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
152.156 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
147.579 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2011 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1809 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1759 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Mehr Fußball International
Ligacup
Ekitike trifft und fliegt bei Liverpool-Sieg
La Liga
LIVE: Doppelpack! Mbappe sorgt für Entscheidung
Hiobsbotschaft
Knie-OP! Barcelona monatelang ohne Gavi
Top-Klub interessiert
Enthüllt: Kane könnte Bayern schon bald verlassen
Out bei Bayern-Sieg
Knieverletzung! Zadrazil droht eine lange Pause
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf