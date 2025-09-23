Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter

Die bekannte Journalistin Christa Kummer hat wieder das Wetter präsentiert – diesmal auf Facebook statt im ORF. Sie erklärte, was es mit dem astronomischen Herbstbeginn auf sich hat, und postete ein Foto von sich im Grünen.
Der astronomische Herbstbeginn war am Montag, 22. September, um 20.19 Uhr. Dieser richtet sich laut Kummer „nach der Stellung der Erde zur Sonne“. „Er fällt auf die Herbst-Tagundnachtgleiche (Äquinoktium), also den Moment, in dem Tag und Nacht weltweit nahezu gleich lang sind.“ Zu diesem Zeitpunkt überquere die Sonne den Himmeläquator von Norden nach Süden. Die Tage würden kürzer, die Nächte länger.
Je nach Abstand zum letzten Schaltjahr kann sich der Herbstbeginn auch auf den 23. September verschieben. Der meteorologische Herbst fängt übrigens immer am 1. September an. Dabei geht es darum, gleich lange Zeiträume miteinander zu vergleichen, sprich dreimonatige Jahreszeiten. Das wurde im 19. Jahrhundert mit dem Beginn der Wetteraufzeichnungen festgelegt.
Hier sehen Sie das Posting von Christa Kummer:
„Viele Abenteuer warten“
Wie berichtet, hat Geowissenschaftlerin und Theologin Christa Kummer nach rund 30 Jahren den ORF verlassen. Am Freitag präsentierte sie ihre letzte Wettersendung und bedankte sich darin bei ihrem gesamten Team hinter der Kamera und ihrem Publikum. Sie sei „dankbar für eine lange Reise und bereit für ein neues Kapitel“. „Los geht‘s! Viele Abenteuer warten“, postete sie schließlich am Freitag auf Facebook.
Wohin es die Meteorologin nun zieht, hat sie auf ihrem Account bisher nicht verraten. Sie stellte jedoch klar, dass sie noch nicht in Pension gehe. Kummer hielt und hält abseits des ORF Vorträge, zum Beispiel über den Klimawandel. Vor ihrer Tätigkeit im TV war sie unter anderem als Lehrerin und Klimatologin tätig.
Auf Facebook äußerten viele Menschen Bedauern über das Ende Kummers beim ORF. Ihre Ausstrahlung und ihr liebenswertes Wesen würden fehlen, meinte etwa eine Nutzerin. Sie sei sich aber sicher, weiter von der 61-Jährigen zu hören beziehungsweise zu lesen. Auch bekannte Persönlichkeiten wie Kabarettistin und Schauspielerin Chris Lohner wünschten Kummer alles Gute. „Alles Liebe, take care und viel Efolg für das, was auch immer du vorhast“, schrieb Lohner.
Nachfolgerin im ORF wird Meteorologin Wera Gruber (48) ab dem 6. Oktober.
