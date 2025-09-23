Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Facebook statt ORF

Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter

Medien
23.09.2025 07:38
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer(Bild: ORF)

Die bekannte Journalistin Christa Kummer hat wieder das Wetter präsentiert – diesmal auf Facebook statt im ORF. Sie erklärte, was es mit dem astronomischen Herbstbeginn auf sich hat, und postete ein Foto von sich im Grünen.

0 Kommentare

Der astronomische Herbstbeginn war am Montag, 22. September, um 20.19 Uhr. Dieser richtet sich laut Kummer „nach der Stellung der Erde zur Sonne“. „Er fällt auf die Herbst-Tagundnachtgleiche (Äquinoktium), also den Moment, in dem Tag und Nacht weltweit nahezu gleich lang sind.“ Zu diesem Zeitpunkt überquere die Sonne den Himmeläquator von Norden nach Süden. Die Tage würden kürzer, die Nächte länger.

Je nach Abstand zum letzten Schaltjahr kann sich der Herbstbeginn auch auf den 23. September verschieben. Der meteorologische Herbst fängt übrigens immer am 1. September an. Dabei geht es darum, gleich lange Zeiträume miteinander zu vergleichen, sprich dreimonatige Jahreszeiten. Das wurde im 19. Jahrhundert mit dem Beginn der Wetteraufzeichnungen festgelegt.

Hier sehen Sie das Posting von Christa Kummer:

„Viele Abenteuer warten“
Wie berichtet, hat Geowissenschaftlerin und Theologin Christa Kummer nach rund 30 Jahren den ORF verlassen. Am Freitag präsentierte sie ihre letzte Wettersendung und bedankte sich darin bei ihrem gesamten Team hinter der Kamera und ihrem Publikum. Sie sei „dankbar für eine lange Reise und bereit für ein neues Kapitel“. „Los geht‘s! Viele Abenteuer warten“, postete sie schließlich am Freitag auf Facebook.

Wohin es die Meteorologin nun zieht, hat sie auf ihrem Account bisher nicht verraten. Sie stellte jedoch klar, dass sie noch nicht in Pension gehe. Kummer hielt und hält abseits des ORF Vorträge, zum Beispiel über den Klimawandel. Vor ihrer Tätigkeit im TV war sie unter anderem als Lehrerin und Klimatologin tätig.

Lesen Sie auch:
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Ihre letzte Sendung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
19.09.2025
Nachfolgerin schon fix
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
15.09.2025

Auf Facebook äußerten viele Menschen Bedauern über das Ende Kummers beim ORF. Ihre Ausstrahlung und ihr liebenswertes Wesen würden fehlen, meinte etwa eine Nutzerin. Sie sei sich aber sicher, weiter von der 61-Jährigen zu hören beziehungsweise zu lesen. Auch bekannte Persönlichkeiten wie Kabarettistin und Schauspielerin Chris Lohner wünschten Kummer alles Gute. „Alles Liebe, take care und viel Efolg für das, was auch immer du vorhast“, schrieb Lohner.

Nachfolgerin im ORF wird Meteorologin Wera Gruber (48) ab dem 6. Oktober.

Porträt von Katharina Wurzer
Katharina Wurzer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Böen bis zu 265 km/h
Super-Taifun „Ragasa“ legt Flughafen Hongkong lahm
Früher beste Freunde, nach dem großen Bruch höchstens noch Gesinnungsgenossen:  Donald Trump und ...
Funkstille beendet
Kirk-Gedenken: Handshake zwischen Trump und Musk
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
155.195 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
140.370 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.254 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1848 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1685 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1342 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Medien
Facebook statt ORF
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
„Sehr deutsch“
Bernd das Brot tritt in US-Satire-Talkshow auf
Nach Absetzung
Jimmy Kimmel kehrt Dienstag mit Show zurück
„WE SAID YES“
ORF-Moderatorin Inhof hat heimlich geheiratet
„Hakuna MAGAta“
Disney-Satire geht nach Kimmel-Rauswurf viral
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf