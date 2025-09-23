Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter

„Viele Abenteuer warten“

Wie berichtet, hat Geowissenschaftlerin und Theologin Christa Kummer nach rund 30 Jahren den ORF verlassen. Am Freitag präsentierte sie ihre letzte Wettersendung und bedankte sich darin bei ihrem gesamten Team hinter der Kamera und ihrem Publikum. Sie sei „dankbar für eine lange Reise und bereit für ein neues Kapitel“. „Los geht‘s! Viele Abenteuer warten“, postete sie schließlich am Freitag auf Facebook.