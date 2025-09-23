Autobus-Drama fordert Todesopfer, vier Verletzte

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag kurz nach 16 Uhr in Laab am Walde im Bezirk Mödling (NÖ). Nach ersten Informationen soll ein mit 40 Personen besetzter Autobus verunglückt sein. Eine Person verlor dabei ihr Leben. Die Rettungskräfte sind vor Ort.
Dramatische Szenen spielten sich Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße bei Laab am Walde ab. Aus bisher unbekannter Ursache krachten ein Pkw und ein Autobus ineinander. Dabei wurde eine Person aus dem Fahrzeug geschleudert und erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.
40 Personen im Bus
Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt 40 Personen, vier davon wurden bei dem Unfall verletzt und nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.
Großaufgebot an Rettungskräften
Laut „Krone“-Infos soll es sich um einen Bus aus Holland handeln. Die Fahrgäste werden aktuell vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut. Die Rettungsorganisation ist mit 24 Personen, zwei Notarzthubschraubern und weiteren Kräften an der Unfallstelle im Einsatz.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.