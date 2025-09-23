Vorteilswelt
Tragischer Unfall

Autobus-Drama fordert Todesopfer, vier Verletzte

Niederösterreich
23.09.2025 16:54
Ein dramatisches Busunglück im Bezirk Mödling fordert aktuell die Rettungskräfte.
Ein dramatisches Busunglück im Bezirk Mödling fordert aktuell die Rettungskräfte.(Bild: P. Huber)

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag kurz nach 16 Uhr in Laab am Walde im Bezirk Mödling (NÖ). Nach ersten Informationen soll ein mit 40 Personen besetzter Autobus verunglückt sein. Eine Person verlor dabei ihr Leben. Die Rettungskräfte sind vor Ort. 

0 Kommentare

Dramatische Szenen spielten sich Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße bei Laab am Walde ab. Aus bisher unbekannter Ursache krachten ein Pkw und ein Autobus ineinander. Dabei wurde eine Person aus dem Fahrzeug geschleudert und erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

40 Personen im Bus
Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt 40 Personen, vier davon wurden bei dem Unfall verletzt und nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Großaufgebot an Rettungskräften
Laut „Krone“-Infos soll es sich um einen Bus aus Holland handeln. Die Fahrgäste werden aktuell vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut. Die Rettungsorganisation ist mit 24 Personen, zwei Notarzthubschraubern und weiteren Kräften an der Unfallstelle im Einsatz.

Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Niederösterreich
