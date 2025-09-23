Autobus-Drama fordert Todesopfer, vier Verletzte

Dramatische Szenen spielten sich Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße bei Laab am Walde ab. Aus bisher unbekannter Ursache krachten ein Pkw und ein Autobus ineinander. Dabei wurde eine Person aus dem Fahrzeug geschleudert und erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.