Aktivisten blockierten Verkehrsrouten in Wien

Aktion „Kollaps“

Seitens der Aktivisten habe man es sich zum Ziel gemacht, am Mittwoch fünf Einfahrten in die Stadt in allen Himmelsrichtungen zu blockieren. Via Aussendung wurde auch von der Besetzung der Freyung gesprochen - genannt wurde die Aktion „Kollaps“. Demonstriert wurde für bereits bekannte Themen rund um den Verkehr: für Tempo 100 auf den Autobahnen, die Mobilitätswende und autofreie Städte. „Es zeigt sich, dass die Klimakrise für die meisten Menschen zwar präsent ist, aber viele nicht erkennen, wie akut der Klimanotstand ist“, hieß es seitens Extinction Rebellion als Begründung für die Aktionen.