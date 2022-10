Saudi-Arabien lässt Männer für Megastadt töten

Protestpostings wurden Männern zum Verhängnis

Ibrahim war der Organisation zufolge Mitglied einer Delegation von Anrainern, die sich 2020 mit der offiziellen Kommission traf, die für den Erwerb der für die Megastadt erforderlichen Grundstücke zuständig war. Ataullah war in mehreren Videoclips zu sehen, „in denen er über das Elend seiner Familie und aller anderen vertriebenen Bewohner sprach“, die von der Zwangsräumung betroffen waren, so Alqst. Auch Shadli machte seinem Ärger über die Räumungsbefehle in sozialen Medien Luft.