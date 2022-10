Neue Leader in Tirol und Salzburg

Mit einigen Überraschungen endete am Wochenende der Spieltag der 3. Liga! Während es in Salzburg und Tirol neue Leader gibt, hat sich Leoben in der Regionalliga Mitte von der Konkurrenz absetzen können. Stripfing gewann souverän in Siegendorf mit 2:0. Im Video gibt es noch einmal die Sendung der 3. Liga.