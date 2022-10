Lukaschenko fühlt sich von Polen bedroht

Daher werde eine gemeinsame Truppe mit russischen Soldatinnen und Soldaten gebildet, kündigte Lukaschenko an. Diese soll in Belarus stationiert werden und aus mehr als 100 Personen bestehen und auf die wachsenden Spannungen an der Grenze zur Ukraine reagieren. Die Regierungen der USA und der Europäischen Union würden „die Situation verschärfen wollen“, etwa indem sie Flüchtenden aus Belarus Unterschlupf gewähren. Es könnte gar eine zweite Front an der Grenze geplant sein, meinte Lukaschenko.