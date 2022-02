Erklärt nun auch Lukaschenko Ukraine den Krieg?

Am vierten Tag des russischen Angriffs hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an die Solidarität der Menschen im Nachbarland Belarus appelliert. „Von Ihrem Gebiet aus schießen die Truppen der Russischen Föderation Raketen auf die Ukraine“, sagte der 44-jährige Staatschef am Sonntag in einer Videobotschaft. Tatsächlich gibt es in sozialen Medien bereits Videos von Kundgebungen in Minsk, wo Hunderte Menschen „Kein Krieg!“ schreien. Ob der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko auf sein Volk hören wird? Kurz zuvor hatte er indirekt mit einer Kriegserklärung an die Ukraine gedroht.