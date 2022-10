Belarus und Russland stellen gemeinsame Truppe auf

Spannungen an Grenze zur Ukraine wachsen

Grund für die neue Einheit seien die wachsenden Spannungen an der Grenze zur Ukraine, führte der 68-jährige Lukaschenko aus. Er habe über inoffizielle Kanäle erfahren, dass die Ukraine Angriffe auf das Staatsgebiet von Weißrussland plane. Daher müsse nun darüber nachgedacht werden, wie sich die Sicherheit des Landes erhöhen lasse. Vor einigen Monaten hatte Lukaschenko dem ukrainischen Militär bereits vorgeworfen, Einrichtungen in Belarus angegriffen zu haben.