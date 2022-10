Iran-Studentinnen zu Präsident: „Verschwinde“

Die nach dem Tod der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini ausgelösten Proteste im Iran halten weiter an. Bei einem Besuch von Präsident Ebrahim Raisi an der Universität in Teheran riefen ihm Studentinnen zu „Verschwinde“. Das zeigt ein Video, das auf dem Twitter-Account von „1500tasvir“ veröffentlicht wurde. Raisi zitierte bei seiner Ansprache an Studenten und Professoren der Alsahra Universität in Teheran ein Gedicht, in dem Randalierer mit Fliegen gleichgesetzt werden.