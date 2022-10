Tod Aminis: Iran veröffentlichte Autopsieergebnis

Paris will Mahsa Amini posthum zur Ehrenbürgerin machen

Paris will Mahsa Amini unterdessen posthum zur Ehrenbürgerin ernennen. Das kündigte Bürgermeisterin Anne Hidalgo am Donnerstag an. Damit würden auch iranische Frauen geehrt, die „unter Einsatz ihres Lebens“ kämpften, so Hidalgo weiter.