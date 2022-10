Iranische Botschafterin mit dem Messer bedroht

An internationale Vorschriften halten

Am Freitagabend wurde auch der dänische Botschafter in Teheran ins Außenministerium zitiert. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars wurde dem Botschafter der offizielle Protest der iranischen Regierung mitgeteilt. Laut der Wiener Konvention sei jedes Land für die Sicherheit der diplomatischen Missionen dort verantwortlich. Teheran erwarte daher von Dänemark, sich dementsprechend an die internationalen Vorschriften zu halten, so das Außenministerium.