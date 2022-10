Erdogan kündigt Schritte gegen Homosexuelle an

„Wir werden die, so Gott will, stark ausbremsen“

Erdogan machte deutlich, dass seine Hoffnungen beim Vorgehen gegen LGBT (eine aus dem englischen Sprachraum übernommene Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender; Anm.) auch auf dem sogenannten Desinformationsgesetz liegen: „Mit der Verabschiedung dieses Gesetzes werden wir die, so Gott will, stark ausbremsen“, sagte Erdogan nach Angaben von Anadolu.