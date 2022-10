ÖSV-Shootingstar Graf profitiert von Powerteam

Ob die Weltcupsaison der Skicrosser am 5. November wie geplant in Les Deux Alpes (Fra) startet, entscheidet sich am 11. Oktober. „Natürlich wäre es schade, müsste abgesagt werden“, sagt Mathias Graf. „Für mich aber sicher kein Nachteil, da so mehr Zeit zur Vorbereitung bliebe.“