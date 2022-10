„Situation am Gletscher ist noch immer kritisch“

Heute in exakt einem Monat soll die Weltcupsaison der Skicrosser am Gletscher von Les Deux Alpes (Fra) starten - so früh, wie erst einmal in der 21-jährigen Geschichte. Nur in der Saison 2004/05 erfolgte der Auftakt noch früher - damals gab es am 25. Oktober in Saas-Fee ein Rennen am Gletscher.