„Russische Armee wurde offenbar überschätzt“

Die jüngsten Erfolge der ukrainischen Armee bei der Rückeroberung russisch besetzter Gebiete zeigen unerwartete Schwächen der russischen Truppe: „Russland war auf so einen Angriffskrieg auf breiter Front nicht vorbereitet. Und nachdem Plan A, in Kiew zu landen, rasch die Regierung zu stürzen und die Macht zu übernehmen, gescheitert war, sind danach Plan B, Plan C und auch Plan D wenig erfolgreich gewesen“, sagt Militärstratege Brigadier Philipp Eder vom österreichischen Bundesheer.