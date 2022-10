Kärnten schickt die Trögerner Klamm ins Rennen

Naturjuwel in den Karawanken

Laut tosend und wildromantisch zugleich schlängelt sich der Trögerner Bach durch das Bergmassiv der Karawanken. Millionen Jahre lang fraß sich das Gewässer durch das Kalkgestein und erschuf damit ein Naturjuwel. Beliebt ist die Klamm nicht nur bei Wanderern, auch zahlreiche Badegäste suchen in den Sommermonaten eine Abkühlung in der insgesamt drei Kilometer langen Schlucht.