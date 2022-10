Maserati Gran Turismo: Als „Folgore“ unter Strom

Folgore steht für Blitz

Auch in anderer Hinsicht ist der Gran Turismo schnell. Insgesamt drei elektrische Motoren mit jeweils 300 kW/408 PS, einer an der Vorderachse und jeweils einer an jedem Hinterrad, stellen bei der „Folgore“ genannte Stromer-Ausführung 610 kW/830 PS nutzbare Leistung zur Verfügung. Weil die Batterie platzsparend im Unterboden montiert wird, bleibt der Zweisitzer flach und mit dem Schwerpunkt nah an der Straße. Der Energieinhalt von 92,5 kWh (nutzbar: 83 kWh) soll Fahrten bis zu 480 Kilometern Distanz erlauben. Allerdings nur, wenn die brachialen Fahrleistungen nicht abgerufen werden: Der Normspurt auf Tempo 100 ist nach 2,7 Sekunden absolviert, maximal sind 320 km/h möglich.