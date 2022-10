Mit vier Kugeln getötet: Mordspur nach 14 Jahren

Exakt auf den Tag genau vor 14 Jahren hallten am 4. Oktober kurz nach Mitternacht mehrere Schüsse durch den sonst so idyllischen Stadtwald in Völkermarkt in Kärnten. Nur wenige Stunden später dann der Horrorfund: Ein Mountainbiker entdeckte abseits der Wege, am Ufer der Drau, im Vorbeifahren die Leiche einer vorerst unbekannten Frau.