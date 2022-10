Kärntner Badesaison endet mit Besucherrekord

Insgesamt pilgerten mehr als 520.000 Badegäste in die Anlagen in der Ostbucht. Im Strandbad Klagenfurt – eines eines der größten Binnenseebäder Europas – zählte man alleine mehr als 400.000 Besucher, im Vorjahr waren es 374.000 gewesen. In Maria Loretto entspannten 70.000 und in Maiernigg zählte der Pächter 50.000 Badegäste. „Die genauen Zahlen werden gerade ausgearbeitet“, heißt es seitens der Stadtwerke.