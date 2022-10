Hitzige Diskussion zu Bim-Wärme und Heizschwammerl

Wirbel um Wärme in der Bim

Und auch die Wiener Linien wurden jetzt in die Diskussion hineingezogen. Hat man früher in den Öffis noch still vor sich hin geschwitzt, wird aus einer warmen Bim nun das umwelttechnische Äquivalent zu einem japanischen Walfänger gemacht. Sofort wird wild dagegen protestiert. Doch die Wiener Linien haben klare Vorgaben: „Bis 18 Grad heizt, zwischen 18 und 24 Grad lüftet und über 24 Grad kühlt die Klimaanlage.“ Das empfinden aber natürlich nicht alle gleich.