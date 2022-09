ÖVP Wien: „Gewessler lebt in grünem Wintermärchen“

„Aus grüner Ideologie heraus verboten“

Aber, so der ÖVP-Stadtrat: Der Betrieb von Heizschwammerln in der Gastronomie werde aus „grüner Ideologie“ heraus verboten. „Gewessler ist fernab von der Lebensrealität der Menschen und lebt offenbar im grünen Wintermärchen“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer.