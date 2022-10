Koalitionspoker geht weiter, die Grünen schwanken

ÖVP-SPÖ-Koalition am wahrscheinlichsten

Die vor allem spielentscheidende ÖVP will indes das Wochenende noch einmal verstreichen lassen und vor einer Entscheidung über Koalitionsverhandlungen am Montagvormittag noch einmal mit der SPÖ in Bezug auf eine Zweierkoalition sondieren. Eine solche Variante gilt nach wie vor als am wahrscheinlichsten.