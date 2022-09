Tirol: ÖVP stellt Weichen für die Ära nach Platter

Freiheitliche machen „blau“

Bei der Liste Fritz, die zu den Gewinnern der Wahl zählt, schreitet man am Montagnachmittag ebenfalls in die Gremien. Auch dort wird man sich der Frage widmen, ob man sich eine Regierungsbeteiligung offen hält. Die FPÖ, die es wohl am schwierigsten in die Regierung hätte, macht heute wie üblich an Montagen nach der Wahl „blau“.