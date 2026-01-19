Tiger tötet Mann, aber Frau soll schuld sein

Die Idee dahinter sei, dass sich mit der Zeit die Fischbestände erholen würden, wodurch sowohl für Menschen als auch für Tiger mehr Nahrung verfügbar sei – ein essenzieller Faktor, um den Konflikten Einhalt zu gebieten. Die Frauen erhielten für ihren Einsatz eine Bezahlung, mit der sie ihre Kinder richtig ernähren könnten. „Ich habe viele Tiger-Witwen getroffen“, schildert Ali und ist überzeugt: „Mein Ziel ist es, einen sicheren Raum für Frauen zu schaffen, die mit uns arbeiten … Sobald sie sich sicher und respektiert fühlen, werden auch andere inspiriert sein, sich uns anzuschließen.“