Mattle pokert zwischen ÖVP/SPÖ oder ÖVP/Grün/NEOS

Liste Fritz wohl aus dem Spiel

Fast aus dem Spiel für eine Dreiervariante ist die Liste Fritz. Diese hatte bei dem Gespräch mit Mattle unter anderem mit einem „No-Go“ zum Bau des Kraftwerks Kaunertal und einem Rückübertragungsgesetz von Gemeindegut in der Causa Agrargemeinschaften aufgewartet. Für Mattle offenbar zu viel. Der schwarze Frontmann sprach von „großen Hürden“ und Forderungen, über die man nicht einfach „drübergehen“ werde. Deshalb werde man parteiintern beraten, ob mit der Liste Fritz eine zweite Runde sinnvoll ist. Er erachte das Kraftwerk Kaunertal jedenfalls als „wesentliches Element für die Energiewende“. Die Gemeindeguts-Causa will Mattle nicht mehr aufrollen, weil es „Konsens“ in den Kommunen gebe und man sich nicht angesichts einer Vielzahl von Problemen eine neues schaffen wolle.