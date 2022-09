Tirol: ÖVP-Chef Mattle auf Suche nach Landesräten

Platz für SPÖ im Präsidium

Die erste Frage aber wird sein: Wie groß wird überhaupt die neue Regierung? Bleibt es bei acht oder ist in Zeiten wie diesen weniger mehr? Bis jetzt stellte die ÖVP sechs Regierungsmitglieder und die Grünen zwei. Nachdem die ÖVP im Landtag nun drei Mandate verloren hat und die SPÖ fast doppelt so stark ist wie ehedem die Grünen, könnten die Roten einen dritten Landesrat fordern. Oder die SPÖ bleibt bei zwei und erhält dafür Positionen im Landtagspräsidium, in dem die Tiroler VP bisher zwei von drei innehatte.