WIFO-Chef: Umsatzsteuer auch auf Klopapier senken!

Liste des Vizekanzlers noch nicht mit Koalitionspartnern akkordiert

Und weiter: „Da wird es viele geben, die sagen: Warum ist mein Lieblingsprodukt da noch nicht dabei?“ Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) hatte ja am Sonntag in der ORF-Pressestunde eine Liste mit Lebensmitteln („Apfel ja, Banane nein“) vorgestellt, die billiger werden sollen. Allerdings ist die Liste noch nicht mit den Koalitionspartnern akkordiert.