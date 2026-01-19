„Größte Peinlichkeit, weltweite Fassungslosigkeit“

Blick: „Nach 2022 krönt sich Senegal zum zweiten Mal in der Geschichte zum Afrika-Cup-Sieger. Marokko verpasst damit den Turniersieg im eigenen Land. Die Entscheidung fällt erst in der Verlängerung. Pape Gueye von Villarreal avanciert zum Matchwinner. Es ist eine von vielen Geschichten, die dieses denkwürdige Finale schreibt. Zeitweise versinkt dieses Spiel im totalen Chaos.“