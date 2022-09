Künftiger Landeschef sollte Mut für Neues beweisen

Gesundheit in einem Ressort bündeln

Allein schon das Thema Gesundheit verbunden mit den Problemen in der Pflege - eine der wohl größten künftigen Herausforderungen - sollte in einem eigenen Ressort gebündelt sein, betreut von einem einzigen Regierungsmitglied, das sonst keine Agenden mehr hat und das nicht nach Quote, Bündebefriedungen und weiteren parteiinternen Schwachsinnigkeiten besetzt werden muss.