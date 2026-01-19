Bei Überholmanöver
Südafrika: Mindestens 13 tote Kinder bei Busunfall
In Südafrika ist es am Montag zu einem tragischen Busunfall gekommen. Bei dem Crash eines Lastwagens mit einem Schulbus sind mindestens elf Kinder noch am Unfallort gestorben, zwei weitere erlagen im Krankenhaus ihren Verletzungen. Der Bus hätte die Kinder in verschiedene Schulen bringen sollen.
In Südafrika sind der Polizei zufolge mindestens zwölf Kinder bei einem Verkehrsunfall in ihrem Schulbus gestorben. Fünf weitere Mädchen und Buben seien schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.
Bus krachte in einen Lastwagen
Der Busfahrer habe bei einem Überholmanöver in der Stadt Vanderbijlpark, etwa 70 Kilometer südlich der Wirtschaftsmetropole Johannesburg, die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei mit einem Lastwagen kollidiert, wie die Polizei mitteilte.
Unfälle in Afrika keine Seltenheit
In dem Bus hatten sich Volksschüler sowie Schüler einer weiterführenden Schule befunden. In Südafrika sowie in vielen anderen afrikanischen Ländern kommt es häufig zu schweren Unfällen. Grund sind meist Raserei, nicht gewartete Fahrzeuge und schlechte Straßeninfrastruktur. Laut einer Statistik des Verkehrsministeriums starben vergangenes Jahr 11.418 Menschen aufgrund von Verkehrsunfällen.
Auch Busunfall im Oktober forderte zahlreiche Tote
Erst vergangenen Oktober ist in Südafrika ein Reisebus von der Straße abgekommen und eine Böschung hinabgestürzt. Bei dem Unfall sind mehr als 40 Menschen ums Leben gekommen.
