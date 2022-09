Ansturm: Vor CO²-Steuer noch einmal volltanken

1,81 Euro kostet der Liter Diesel bei der Magistratstankstelle in der Kirchengasse in Klagenfurt, Super „nur“ etwa 1,53 Euro. Schon seitdem die Preise für Sprit angestiegen sind, bilden sich immer wieder lange Schlangen vor der Tankstelle, bei der es Benzin und Diesel etwas billiger gibt. „Die Preisgestaltung der Magistratstankstelle kann nicht mit jeder anderen Tankstelle verglichen werden. Denn sie ist in erster Linie darauf ausgerichtet, kostendeckend zu wirtschaften“, heißt es auf der Website der Stadt.