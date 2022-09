Oligarch wollte Freundin in USA schmuggeln - Klage

Erstes Kind kam als US-Bürger zur Welt

Damals gab es jedoch keine Probleme: Deripaskas Freundin brachte ein Kind zur Welt und blieb danach noch monatelang unbehelligt in Los Angeles. Als sie versuchte, im Juni dieses Jahres erneut in die USA einzureisen, wurde dieses Vorhaben verhindert. In der Klageschrift heißt es, sie habe als Vater ihrer beiden Kinder zunächst einen „Alec Deribasko“ angegeben und den Oligarchen lediglich als Bekannten bezeichnet. Doch den Grenzbeamten fiel die Ähnlichkeit Deripaskas zum Vater der Kinder auf. Auch die Freundin des Milliardärs und zwei Komplizinnen wurden angeklagt.