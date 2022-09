Orban lässt über Russland-Sanktionen abstimmen

Ungarn will Atom-Laufzeit verlängern

Ungarn beantragt unterdessen bei der EU eine Verlängerung der Laufzeit seiner Reaktoren des Atomkraftwerks Paks, sagte Außenminister Peter Szijjártó am Montag laut seiner Facebook-Seite. Szijjártó nimmt derzeit an der Jahrestagung der IAEA-Mitgliedstaaten in Wien teil. In Paks hat Ungarn vier Reaktoren russischer Bauart in Betrieb. Zudem baut die russische Rosatom dort derzeit zwei weitere Reaktoren.