Ansturm auf Sprit vor Start der CO2-Steuer

„Widersinnig und unverantwortlich“

Von einem „Anschlag auf die Geldbörsen der Landsleute“, sprach Udo Landbauer, Landespartei- und Klubobmann der FPÖ im niederösterreichischen Landtag. Die türkis-grüne Bundesregierung, die zu einem Großteil aus Leuten der ÖVP NÖ bestehe, halte an ihrem Vorhaben fest und treibe die Preise an der Zapfsäule noch weiter in die Höhe, monierte der Verkehrssprecher der SPÖ NÖ, Gerhard Razborcan.