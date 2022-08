AK fordert: Spritpreis für halbes Jahr festlegen

Ab September ehrenamtliches Engagement in der Kinderbetreuung

In Zukunft möchte sich der ab 1. September pensionierte AK-Direktor übrigens ehrenamtlich in der Kinderbetreuung engagieren. Sein Plan sei es, eine bereits begonnene Psychotherapie-Ausbildung abzuschließen und dann als Psychotherapeut zu arbeiten. Da er in seiner Zeit im Hauptverband mit „den Schwächen des Systems“ in Kontakt gekommen sei, wolle er in diesem Bereich auch mithelfen, etwas gegen den „bürokratischen Irrsinn“ zu tun.